Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
10.09.2023 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, İskele-Gazimağusa Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Ö.S, yönetimindeki bisiklet ile yolun solundaki banket içerisinde Ötüken Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu bisikletinin hakimiyetini kaybederek sol şerit içerisine doğru düşmüştür.
Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ö.S, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.