Hürmüz Boğazı geriliminin ardından Bitcoin 100 bin dolar desteğini kaybederek düşüşe geçti.

İran Meclisi’nin Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararının ardından kripto para piyasasında sert satışlar başladı. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin, 8 Mayıs’tan bu yana koruduğu 100 bin dolar desteğini kaybetti.

Uzmanlar, BTC'nin 97 bin 400 dolar desteğine kadar gerileyebileceğini, bu seviyenin kırılması halinde ise 93 bin 400 doların gündeme gelebileceğini belirtti. Küresel gerilimler nedeniyle yatırımcıların kripto varlıklarda dikkatli olması tavsiye edildi.