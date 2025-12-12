Polisten verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı’nda dün saat 12.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, ülkeye giriş yapacak olan D.C.A.(E-34)’ya Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne’de ise, dün saat 12.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından İ.B.(E-29) ile T.M.K.(E-27)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.