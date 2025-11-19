Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürüyor.

Otelde yapılan ilaçlama ve ailenin İstanbul'da yedikleri mercek altına alındı. Şimdiye kadar konuyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Lokumcu, midyeci, kokoreççi ve kafe çalışanı tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Adli Tıp Kurumu'nun 3 ayrı birimi otelden alınan numunelere dair inceleme yürütüyor.

Böcek ailesinin ölümüne neyin sebep olduğunun bu raporlar doğrultusunda ortaya çıkması beklenirken, Böcek ailesinin yediği yiyeceklerde ‘uygunsuz bir madde’ tespit edilmediği ortaya çıktı.