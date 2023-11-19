Küçükçekme’de bir binada yapılan böcek ilaçlamasından dolayı 4 kişi zehirlendi.



Olay, 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Profesör Doktor Aziz Sancar Caddesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, 5 katlı binanın 2’nci katında bulunan boş dairede böcek ilaçlaması yapıldı.

İlaçlama sonrası binadan kötü koku duyduklarını söyleyen vatandaşlar, ihbarda bulundu.Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kusma ve mide bulantısı şikayetleri olan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü.



İtfaiye ekipleri binada havalandırma çalışması yaparken, bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.