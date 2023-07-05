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Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan bir çocuğun tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

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