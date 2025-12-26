-Özel Haber-

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Bolatcan, 2025 yılının harnup üreticisi için çok kötü geçtiğini belirterek, harnup fiyatlarının geç açıklanmasından kaynaklı üreticinin ürününü toplamadığını, dalında bıraktığını kaydetti.

2026 Yılının harnup üreticisi için daha iyi geçmesini temenni eden Bolatcan, yeni bir harnup fabrikası için adım atıldığını söyledi.

“Bu kayıp ülkenin kaybıdır”

Üreticinin 2025 yılında ekonomik olarak yıprandığını vurgulayan Kıbrıs Türk Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Bolatcan, “Ürünler toplanmadı, ağaçlar çok ciddi zarar gördü. Harnuplarda kurumalar mevcut. Fareler ağaçları istila etti. Ağaçlarda ciddi deformasyon var. Doğaya büyük zarar verildi. Madem fiyat belirlenecekti, en geç 3-5 Eylül tarihlerinde açıklanması gerekirdi. Bu kayıp ülkenin kaybıdır, ülkenin geleceğinin kaybıdır” ifadelerini kullandı.

Yeni harnup fidanları için çalışmalar yapılması gerektiğini de belirten Bolatcan, planlı bir çalışma yapılarak bunun için pilot bölgeler seçilmesini talep etti.

“Fare zararlısı için kimyasal mücadele şart”

Harnup üreticisinin şu an en büyük sorunlarından birinin ağaçlara dadanan fare zararlısı olduğunu kaydeden Bolatcan, kimyasal mücadele gerektiğini kaydetti.

Bolatcan, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Ben zararlı ile mücadele noktasında biyolojik mücadele taraftarıyım. Şu an fare sorunu var. Fare popülasyonu arttığında başka problemlerde çıkar. Şu an kimyasal müdahale şart. Fare sadece harnubun zararlısı değil. Ekinin de tavuğun da zararlısı. Her manası ile baş belası. Bunu artık Veteriner Dairesi, Hayvancılık Dairesi ele almalı. Etkin mücadele konusunda bir an önce adım atılmalı. Bu bizim gibi yeni kurulmuş bir derneğin ya da bireylerin yapabileceği bir durum değil. Devletin buna el atması lazım. İnsanlarımız üretimden kopuyor, devlete inanmıyor. Bu tüm üreticiler için geçerli. Sürdürülebilirlik çok önemli.”

“Harnup üreticisine teşvik açıklandı”

Sözlerinin devamında harnup üreticisi için teşvik açıklandığını da belirten Kıbrıs Türk Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Bolatcan, harnup üreticisine kilo bazında 10 TL destek verileceğini ve bunun da can suyu olacağını söyledi. Bolatcan, “ama Eylül ayı başında harnup fiyatı açıklanmış olsaydı bu sorunlar zaten yaşanmayacaktı. Neden fiyat açıklamak için Kasım ayı beklendi?” diye sordu.

“Fabrika var, ürünü biz işleyelim dedik…”

Hasat zamanı yaklaştığında defalarca muhatapları ile fiyat belirlenmesi konusunu görüştüklerini anlatan Bolatcan, “en son hem yazılı hem sözlü ilgili tüm bakanlara yazı sunduk. Dedik ki fabrika var, bize verin bu yetkiyi biz ürünümüzü işleyelim, buna da yanıt alamadık” ifadelerini kullandı.

“Yönetimsel vurdumduymazlıktan dolayı kaynaklar heba oluyor”

Ülkedeki kuraklık sorununa ve şiddetli yağışlarda oluşan sel olaylarına değinen Bolatcan, yağmur sularının denize akmaması için yapılabilecekler olduğunu anlattı. Dere ıslah çalışmaları, su kanalları ve bentlerle yağmur suyunun tutulabileceğinin altını çizen Bolatcan, yönetimsel vurdumduymazlıktan dolayı kaynakların heba olduğunu söyledi. Bolatcan, gölet sayılarının da artırılması gerektiğini kaydetti.

Şap alarmı… “İnsanların korkacağı bir şey yok”

Ülkede son haftalarda görülen şap hastalığı ile ilgili de konuşan Bolatcan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Şap Hastalığı Türkiye’de yaygın görünüyor. Biz kapalı sistem olduğumuz için çok görülmüyordu. Süreç fazla abartıldı. Karantina çalışmaları, denetimler, aşılar hepsi başladı. İnsanların korkacağı çok fazla bir şey yok. Bu Güney Kıbrıs’ta da var. Güney Kıbrıs’ta et fiyatları düşük ama ithal etin düşük. Güney Kıbrıs’ın et ithal ettiği ülkelerde de bu hastalıklar var. Korkulmaması lazım. Ancak hastalık dolayısıyla telef olacak olan hayvanlardan dolayı üretici büyük bir kayıp yaşayacaktır. Hükümetin bir an önce bu konuda adım atması lazım. Gerekirse canlı hayvan getirilmesi lazım ya da hayvan değerinde ödeme yapılması gerekecek.”