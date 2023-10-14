Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.07'de Bolu'da 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Depremi hisseden vatandaşlar, panikle dışarıya çıktı.

"Olumsuz bir durum yok"

AFAD'dan yapılan açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtilerek, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da an itibarıyla iletilen olumsuz bir durum bulunmadığı belirtilerek, "Gelişmeler takip edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.