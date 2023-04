New York'da yaşayan Tehmeena Quintana, kocası Bryant Quintana'nın onu mutlu evliliklerinde 3 yıldan daha az bir süre içinde aldattığı ve açık bir evliliğin çözüm olabileceğini düşündüğü için kalbi kırılmıştı. Tehmeena, "Bryant, geçmişte sadık değildi. Eğer bir erkekle birlikteysen, bunun işe yaraması için ne gerekiyorsa yapmalısın. Onu hayatımın geri kalanında istiyorum. Ne istiyorsa, onu ne mutlu ediyorsa onu vereceğim. ” dedi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ ARARKEN KENDİNİ GÜVENSİZ HİSSETTİ

Çözüm, çok eşli bir ilişkide ona ve Bryant'a katılacak kendi benzerini bulmak için sosyal medyaya dönmekti. Sevgi dolu eş, " Üçüncü birini ararken kendimi güvensiz hissettim " diyor. "Ama bunun Bryant'ın dikkatini buraya çekeceğini biliyordum. Bryant'ın hoşuna gittiği için bana benzeyen bir kız aradığımı söylemek doğru olur."

Tehmeena sonunda tıpatıp aynısı gibi görünen Avustralyalı model Kyrah Johnson'ı buldu. Kyrah, çifte katılma fikri konusunda hevesliydi ve kısa süre sonra Tehmeena ve Bryant ile tanışmak için New York'a uçtu.

AİLENİN TÜM ÜYELERİ HER ŞEYİ PAYLAŞIYOR

Kyrah, ilişkilerinin güçlü bir dostluktan inşa edildiğini ortaya koyuyor. Evliliğe gayri resmi olarak katıldı ve şimdi ailenin 3 üyesi kelimenin tam anlamıyla her şeyi paylaşıyor. Kyrah, Tehmeena'ya ne kadar benzediğini de sevdiğini itiraf ediyor. "Toplum içine çıktığımızda, bize her zaman kız kardeş mi yoksa ikiz mi olduğumuz sorulur!" diyor kadın.

Hatta her iki kadın da çarpıcı benzerliklerini vurgulamak için uyumlu giysiler giymeye başladılar.

Kocası Bryanta'a gelince artık birlikteliklerinden tamamen memnun olduğunu ve daha fazla evlilik dışı ilişki aramayacağını söylüyor .