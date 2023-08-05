Seçimlerde alınan sonucun ardından CHP’deki ‘değişim’ tartışmaları devam ediyor. Kamuoyunda ‘Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?’ tartışmaları sürerken CHP’de de çok önemli gelişmelerin yaşandığı öğrenildi. tv100'de ekrana gelen Özgür İfade programında Cansu Canan Özgen, CHP’nin üst düzey yöneticisinden gelen özel açıklamaları izleyici ile paylaştı. Özgen canlı yayında CHP’de yaşanması beklenen gelişmelere “CHP’de bir tüzük değişikliği masada ve tartışılan merak edilen bir mesele” diyerek partide yaşananlara ilişkin önemli kulis bilgisini paylaştı.

CHP’nin üst düzey yöneticisinden özel yapılan açıklamalara göre;

"- Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak.