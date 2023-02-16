Adalet Bakanı Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bozdağ, "Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır." diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli deprem lerde yıkılan binalara ilişkin, "İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ , Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

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