Dün 91,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 90,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,56 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, arz endişeleri nedeniyle yılın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

Talep tarafında ise dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasaların odağında yer alıyor.

Uzmanlar, arz kesintilerinin açıklanacak enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini ifade ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ülkede yarın açıklanacak ağustos Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi ise dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Piyasalarda ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün bugün, Uluslararası Enerji Ajansının ise yarın yayımlanacak küresel talep ve arzda geleceğe dönük ipuçlarını içeren aylık petrol piyasası raporları bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,91 ile 91,11 dolar aralığının direnç, 90,71 ile 90,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.