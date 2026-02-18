Dün 68,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,93 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 67,09 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,32 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı yükselişte, yatırımcıların ABD-İran görüşmelerindeki ilerlemeye rağmen arz endişelerini hafifletebilecek nihai bir anlaşmanın olmaması etkili oldu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerde, "ortak hedeflerin ve ilgili teknik konuların belirlenmesi yönünde önemli ilerleme" kaydedildiği bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise görüşmelerin "bazı açılardan iyi gittiğini" ancak askeri seçenekler de dahil, İran'ın ABD'nin belirlediği kırmızı çizgileri kabul etmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da müzakereler sonrası yaptığı açıklamada, "Nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız." dedi.

Söz konusu açıklamalar, yatırımcıların görüşmelerde ilerleme ihtimali ve diplomatik ivmenin kalıcılığı konusundaki temkinli duruşunu korumasına neden oldu.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılan görüşmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın talimatları doğrultusunda Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü üçlü müzakereye arabuluculuk yaptıklarını belirten Witkoff, Trump'ın savaşın iki tarafını bir araya getirmedeki başarısı sayesinde anlamlı bir ilerleme sağlandığını ifade etti.

Witkoff, ayrıca tarafların kendi liderlerini gelişmelerden haberdar etmeyi ve anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini belirtti.

Uzmanlar, bu jeopolitik eksende yaşanabilecek herhangi bir değişimin fiyatlara risk primi ekleyebileceğini ifade ediyor.

Piyasalar bugün açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) haftalık verileri ile perşembe günü ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) yayımlayacağı rapora odaklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 62,65 doların direnç, 72,84 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.