Altın, ABD’de tatil ve Asya piyasalarının büyük bölümünün Ay Yeni Yılı nedeniyle kapalı olmasıyla birlikte zayıf hacimli işlemlerde ons başına 5.000 doların altına geriledi. Salı günü külçe altın yüzde 1,4’e kadar düşerken, önceki seansta da yüzde 1 değer kaybetmişti.

Değerli metal, geçen hafta açıklanan ılımlı ABD enflasyon verilerinin Fed’in faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesiyle kısa süreli bir yükseliş yaşamıştı. Daha düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metaller için destekleyici kabul ediliyor. Ocak sonunda artan spekülatif alımlar altını ons başına 5.595 doların üzerine taşıyarak rekor kırdırmıştı. Ancak ay başındaki sert satış dalgası fiyatları yaklaşık 4.400 dolar seviyesine çekti. Altın daha sonra kayıplarının yaklaşık yarısını geri alsa da işlemler dalgalı kalmaya devam etti.

Birçok büyük finans kuruluşu, yükseliş trendinin orta vadede süreceğini öngörüyor. BNP Paribas, Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi kurumlara göre jeopolitik riskler, merkez bankası bağımsızlığına ilişkin tartışmalar ve yatırımcıların para birimleri ile devlet tahvillerinden uzaklaşma eğilimi altını destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

City Index analisti Fawad Razaqzada, altının 5.000 doların altında kalmasının yükseliş beklentisi taşıyan yatırımcıları caydırabileceğini ve son dönemdeki oynaklığın baskı yaratabileceğini ifade etti.

Singapur işlemlerinde spot altın yüzde 0,5 düşüşle ons başına 4.967,82 dolara inerken, gümüş yüzde 0,4 geriledi. Platin yatay seyrederken paladyum yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti. ABD dolarının performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise önceki seanstaki sınırlı yükselişin ardından yatay kaldı.