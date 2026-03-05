CTP'den verilen bilgiye gör, ziyarette, İncirli’ye milletvekilleri Sami Özuslu, Devrim Barçın ile Fazilet Özdenefe eşlik etti. Görüşmede, özellikle futbol olmak üzere spor ile ilgili sorunlar ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ziyarette yaptığı konuşmada spor yönetiminin çöktüğünü savunarak spora büyük bir önem verdiklerini belirtti. İncirli, sporla ilgili paydaşlarla her zaman temas halinde olduklarını kaydtti.

CTP Spor Komitesi’nin aktif şekilde çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen İncirli, CTP’nin spor politikalarını yenileme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.