Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak kalabalık bir caddede bulunan araçların üzerine düştü.

King Air F90 model uçak, havalandıktan beş dakika sonra acil iniş yapmaya çalışırken kaza gerçekleşti.

KAZANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

İlk belirlemelere göre uçağın caddede bulunan bir otobüse çarptığı aktarıldı. Televizyon görüntülerinde kazanın ardından yangın çıktığı görülüyor.﻿​

Yedi itfaiye aracından oluşan büyük bir müdahale olay yerine sevk edildi.

UÇAKTA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçağın çarptığı otobüs şoförü dahil olmak üzere altı kişi ise yaralandı.

İtfaiye ekipleri yerel medyaya açıklama yaparak kaza sırasında otobüste yolcu olmadığını söyledi.

Brezilya havacılık otoriteleri, Sao Paulo'daki bugün meydana gelen kazanın nedenini araştırıyor; ön raporlar teknik arızayı gösteriyor.

BREZİLYA'YI SARSAN ÖLÜMCÜL KAZALAR

Bu olay, aralık ayının sonlarında Brezilya'da meydana gelen bir diğer ölümcül havacılık kazasının ardından geldi.

Aralık ayında gerçekleşen kazada, on kişilik bir aileyi taşıyan küçük bir jet, ülkenin güneyindeki Gramado adlı turistik kasabaya düşmüştü.

Kazada uçakta bulunan herkes ölmüş ve çevrede bulunan en az 17 kişi yaralanmıştı.