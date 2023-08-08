Adı bir süredir Fenerbahçe'ye anılan ancak sarı-lacivertlililerin transferden vazgeçtiklerini açıkladıkları Tete ve menajeriyle Galatasaraylı yöneticiler bir araya geldi.

Son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen, yaklaşık iki haftadır Türkiye’de bulunan Tete ve temsilcisi Pablo Bueno, Galatasaray ile anlaştı.

Sports Digitale'in haberine göre; Tete, kısa süre içerisinde Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek.

Tete'nin Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Tete'nin maaşının yıllık 2.5 milyon euro olacağı imza parasının ise 8 milyon euro olacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN TETE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Tete hakkında şu açıklamayı yayınlamıştı: "Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır."