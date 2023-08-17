"İçimdeki Kadın" adlı kitabını piyasaya sürmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Britney Spears, Sam Asghari ile ayrılık kararı aldı.

Geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle evlenen çift boşanıyor.



ALDATMA İDDİALARI GÜNDEMDE

TMZ'nin haberine göre, aldatma iddialarının ardından Sam Asghari, şarkıcıdan ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

Entertainment Tonight'a konuşan bir kaynaj ise "Britney tüm aldatma iddialarını reddediyor. Şu an çok kırılgan çünkü bu durum, eski anıları ona hatırlattı. Çocukları Hawaii'ye taşındıktan sonra en son ihtiyacı olan şey bu boşanmaydı" dedi.

EN İYİ AVUKATLARLA ÇALIŞIYOR

Şarkıcının evlilik sözleşmesi olduğu, bu sayede varlıklarını koruyabileceği bildirildi.

Variety'nin haberi göre, 14 aydır evli olan çiftin ayrılma kararının ardından pop yıldızı, Hollywood'un en iyi avukatlarından oluşan bir ekiple çalışmaya başladı.

Eğitmen, oyuncu ve model olan Sam Asghari, 2021 eylül ayında şarkıcıya evlenme teklifi etmişti ve çift geçtiğimiz yıl haziran ayında dünyaevine girdi.

2016 yılında şarkıcının "Slumber Party" klibinin çekimlerinde tanışan ikili, evlenmeden önce neredeyse beş yıldır birliktelik yaşıyordu.

Çiftin görkemli düğününe Madonna, Spears'ın eski dostu Paris Hilton, Selena Gomez, Donatelle Versace ve oyuncu Drew Barrymore gibi isimler katılmıştı.