Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'ndaki metro istasyonunda bıçaklı saldırı yapıldı.

Bir kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımlar yapan tanıklar, saldırganın başkalarını da tehdit ettiğini, ardından metro polisi tarafından yakalandığını aktardı.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bıçaklı saldırganın kısa sürede yakalandığını duyurdu.

Toplu taşıma şirketi (STİB) de istasyonunun geçici olarak kapatıldığını, 1 ve 5 numaralı metro hatlarında seferlerin durdurulduğunu, söz konusu güzergahlara otobüslerin yönlendirildiğini bildirdi.