AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.