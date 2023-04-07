AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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