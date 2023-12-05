Özel Haber- PELİN YÜKSELAY

Gündem Kıbrıs muhabirinin seyahat acentelerinden edindiği bilgieye göre vatandaşların bir bölümü yeni yılı Dubai'de karşılamaya hazırlanıyor. 800-900 Euro'dan başlayan Dubai turları bu yılbaşında vatandaşın yoğun ilgisini çekti.

Öte yandan Limasol çıkışlı Yunan adaları gemi turu da vatandaşların tercih ettiği paketler arasında yer aldı. Yunan adaları turu için vatandaşlar kişi başı 790 Euro ödedi...

Türkiye içerisinde en çok talepse Abant, İstanbul ve Kapadokya'ya...

Acente yetkilileri ne dedi?



Sayar Turizm Turlar Koordinatörü Özlem Kubilay:



Bu yılbaşında en fazla rağbet gören bölge Dubai. Dubai'ye gitmek için en az 980 Euro ödeme yapmak gerekiyor. Bunun yanında Limasol çıkışlı Yunan adaları gemi turuda yılbaşında büyük rağbet gördü. Kişi başına 790 Euro'dan satışa çıkardığımız bu turumuz vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Türkiye'de ise Kapadokya ve Abant revaçta...

Neşeli Turizm Direktörü Mehmet Barkınay:



Bu yeni yılda Limasol çıkışlı Yunan adaları gemi turu büyül ilgi gördü. Bunun yanında Dubai'de vatandaşlar tarafından tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldı. Türkiye'de ise Bursa, İstanbul en çok tercih edilen yerler arasında...

Ayder Kıbrıs Turizm Turlar Koordinatörü Nadire Margilili:



Ayder Kıbrıs olarak bu yılbaşında müşterilerimiz en çok Dubai'yi tercih etti. Yılbaşında Dubai'ye gitmek isteyenlerin en az 800-900 Euro'yu gözden çıkarması gerekiyor. Bunun yanında Gürcistan-Batum'da en çok tercih edilen destinasyon oldu. Türkiye'de ise Abant ve İstanbul yeni yılda vatandaşlarımızın gitmek istediği yerler arasında yer aldı.