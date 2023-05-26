Polis açıklamasına göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 09:00-18:00 saatleri arasında düzenlenecek yarıştan dolayı belirtilen saatlerde Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu üzerinden sağlanacak.

Açıklamada, “Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.