Depremden etkilenen bölgelerde hava sıcaklıkları düşüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının -10’a kadar düşebileceğini, birçok yerde 0’ın altında olacağını belirtti.

DEPREM BÖLGESİNDE BUGÜNKÜ HAVA TAHMİNLERİ

Deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor ve hala enkaz altında çok sayıda kişi var. Hava sıcaklıkları düştükçe bu kişilerde hipotermi riskinin arttığı söyleniyor.

HİPOTERMİ NEDİR VE NE ZAMAN OLUR?

Hipotermi, insan vücudu üretebileceğinden daha fazla ısı kaybettiğinde ve 35 derecenin altında düştüğünde meydana gelir.

Yani normalde 37 santigrat derece olan vücut ısısı iki derece düştüğünde hipotermi gerçekleşebilir.

Hızlı bir şekilde gelişen hipotermiye akut hipotermi denir. Örneğin soğuk suya düşüldüğünde meydana gelebilir.

Tükenme hipotermisi ise vücut yeterince ısı üretemeyecek kadar yorgun olduğunda gerçekleşebilir. Bu, kronik veya daha uzun süreli bir hipotermi türü.

HİPOTERMİNİN SEMPTOMLARI

Titreme

Yorgunluk

Soluk, soğuk ve kuru cilt

Düşük enerji

Oryantasyon bozukluğu

İlgisizlik veya mantıksız davranış

Bilinç kaybı

Yavaş ve sığ nefes alma

Yavaş ve zayıflayan nabız

Hipoterminin tedavisi

Hipotermi, sıcaklıkta yavaş ve sabit bir artışla tedavi edilir. Eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilir.