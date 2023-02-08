Depremden etkilenen bölgelerde hava sıcaklıkları düşüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının -10’a kadar düşebileceğini, birçok yerde 0’ın altında olacağını belirtti.
DEPREM BÖLGESİNDE BUGÜNKÜ HAVA TAHMİNLERİ
Deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor ve hala enkaz altında çok sayıda kişi var. Hava sıcaklıkları düştükçe bu kişilerde hipotermi riskinin arttığı söyleniyor.
HİPOTERMİ NEDİR VE NE ZAMAN OLUR?
Hipotermi, insan vücudu üretebileceğinden daha fazla ısı kaybettiğinde ve 35 derecenin altında düştüğünde meydana gelir.
Yani normalde 37 santigrat derece olan vücut ısısı iki derece düştüğünde hipotermi gerçekleşebilir.
Hızlı bir şekilde gelişen hipotermiye akut hipotermi denir. Örneğin soğuk suya düşüldüğünde meydana gelebilir.
Tükenme hipotermisi ise vücut yeterince ısı üretemeyecek kadar yorgun olduğunda gerçekleşebilir. Bu, kronik veya daha uzun süreli bir hipotermi türü.
HİPOTERMİNİN SEMPTOMLARI
Titreme
Yorgunluk
Soluk, soğuk ve kuru cilt
Düşük enerji
Oryantasyon bozukluğu
İlgisizlik veya mantıksız davranış
Bilinç kaybı
Yavaş ve sığ nefes alma
Yavaş ve zayıflayan nabız
Hipoterminin tedavisi
Hipotermi, sıcaklıkta yavaş ve sabit bir artışla tedavi edilir. Eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilir.
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