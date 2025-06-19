Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Gönyeli sınırlarımız içerisinde yer alan Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlediğimiz “Yaza Merhaba” etkinliği, tedavi gören vatandaşlarımıza moral oldu. Gerçekleştirilen konser etkinliği, moral ve neşeyle dolu bir buluşmaya dönüştü.

Merkezde tedavi gören vatandaşlarımız hep beraber şarkılar söyledi, keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca ikramlar da sunuldu. Özellikle yaş almış büyüklerimizin gözlerindeki mutluluk ve yaşam enerjisi, bizlere umut ve güç verdi.

Toplumumuzun her kesimiyle dayanışma içinde olmak, birlikte vakit geçirmek ve moral vermek bizler için son derece kıymetli.

Bu anlamlı etkinliği hayata geçiren başta merkezin özverili çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim.”