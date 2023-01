Konuk yazar Karakuş'un köşe yazısı...

Emekcine , halkına bu maaşı hak gören yetkiller bir zahmet nasıl idareli kullanılırı da anlatın

SAYIN DEVLET BÜYÜKLERİ...

Mesela,

*İki çocuğu olan birini eğitim'den alsın mı?...

*Mutfak masrafını asgari ücret gibi en asgariye indirsinler mi?...

*Elektirk masrafı için haftada 4 kez her şeyi kapatsın mı?...

*Et, tavuk , balık bu gıdaları ayda bir mi tükensin?...

*Hasta olmasınlar, ilaç ihtiyaçlarını asgariye mi indirsinler?...

*Sosyal yaşamlarını artık rafa mı kaldırsınlar?..

*Araçlarını elzem olmadığı sürece kullanmasınlar mi?...

Asgari ücreti belirleyip sahneye çıkardığınız an bunları da halka bir genelge yayımlayıp sunmanız gerekiyordu. Komik ötesi bu asgari ücret ile halkın nasıl ne şekilde yaşamlarını sürdürmlerini hayal ediyorsunuz?

ŞUNU SORMAK İSTİYORUZ SİZLERE BU ASGARİ ÜCRETİ NEYE GÖRE BELİRLEDİNİZ?

Kuru bakliyat her türü dahi 70 TL. Sebzeler ortalama 40 TL kg dan başlıyor. Meyve kezza öyle. Ekmek 10 TL olsun olmasın tartışması. Hayvanın memesinden çıkan süt 30 TL'ye doğru gidiyor. Yumurta sanırsın altın popdan çıkıyor 70 TL. Elektirk kw ateş pahası. Doktor viziteleri 600 TL kapı açılşı. Kıçı kırık ağrı kesici ilaç 60 TL başlıyor. Eğitim gün geçmiyor ki okulların talebi olmasın.

Yakıt bir gün 1 TL indirim iki gün sonra 2 TL bindirim ile tutturdu bir yol gidiyor. GSM operatörleri dakikası 3.45 TL den son sürat gidiyor. Kıyafetler sanırsınız ki ünlülerin kıyafetleri gibi, bir eşofman takım 700 TL'den başlıyor. Diş macunu buluş icat edilmiş gibi en bilnmedik marka 145 TL'den satılıyor.

Daha bunları böyle kalem kalem madde madde sayarız da içim yazarken daraldı. Peki ya o alamayan aileler, bunlara ulaşamayan insanlar ne yapsın. Bu asgari ücreti belirleyen sayın hükümet edenler sizler nerelerden alış veriş yapıyorsunuz ya?...

Şimdi asgari ücret belirlenmesi sonrası zamların uyuduğu yerden uyandırılmaları da an meselesi. Anında her ürün A'dan Z'ye her şey zamlanacak. Annem hep böyle durumlarda şunu söyler "SAĞ CEBİMDEN SOL CEBİME". Tam da durum bu. Verdiğiniz gibi almak da artık sizlere hak reva oldu.

Tabi şimdi cep dolu banka kabarık olunca tız gelir vız gider sizlere. Ülkenin emekcisinin maaşı sizin ki gibi 50 bin TL den başlamıyor. Bu ülke de gece gündüz çalışıp evine 11.800 TL götüren çalışanın, emekcinin bu komik rakam ile bunca sayılan ve bir insan hayatı için elzem olan hangisini yapması mümkün aaa ülke yetkilileri?.

Hangisini yapmasın, hangisini yapsın. Evladından mı kesin, kendinden mi, eşinden mi, annelerin'den babaların'dan mı. Hangisini yarım bırakmaları gerekiyor. 11.800 TL şu an bir otelde yarım pansiyon 2 gün konaklama anca yaparsın. 11.800 TL den 12 tane istiyor vatandaş evladının yıllık okul harçını yatırsın. 11.800 TL bir aracın servis parasına denk geliyor. 11 800 TL 2 ay ev kirası oluyor. 11.800 TL çok lüx olmayan bir araç taksiti bile ödenmiyor. 11.800 TL hastane yıllık check-up olamıyorsun.



Kısacası 11.800 TL ile hiç bir şey olmaz sayın bunun sekiz on katını alan yetkiler. Bu halkın, bunca çalışanın bu kadar emekcinin hakı bu değildir. Bir verip on alarak insanların yaşam kalitesini geçtik artık yaşamalarına izin vermiyor duruma getirdiniz.

Hadi bu ay yeni asgari ücreti devlet yetkilerden üçünüz beşiniz alıp kullansın. Ayın sonunu getirisin. Tün faturalarınızı yatırınız, sağlık alınız, eğitim alınız, sosyal hayatınızı yaşayınız. Etinizi tavuğunuzu balığınızı alınız. Çocuklarınızın isteklerini alınız. Araçlarınızın yakıtını alın bakımını yapın. Ev kirlarınızı yatırın ve taksitlerini. Bankaya olan borç taksitinizi yatırın ayın son günü yine görüşelim.



Gençler bizler yandık sizler yanmayınız. Kıt kanaat dişin'den tırnağın'dan biriktirip sizleri okutan ailelerinizin yaşadığı zorlukları sizler yaşamayın. Bizler düştük bir kıyamete bari kendini geleceğinizi ve çocuklarınızın geleceklerini kıyamete atmayın. Çünkü yıl olmuş 2023 fakat hala fakir, yoksul ET, TAVUK, BALIK ve de dahi EKMEK alamayan insanlarımız var. Başkaları daha rahat, daha güzel hayat yaşasın diye...



Emeğini çaldığınız her vatandaşın hakkı koltuk sevdanızın devamı için kapı kapı dolaştığınız zaman sorulacaktır...

KARAKUŞ