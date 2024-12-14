İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bursa Adliyesi'nde duruşma esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın şehit olduğunu açıkladı.

Şehit Nurettin Yaşar için yarın İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından şehidin naaşının Yenişehir Havaalanına getirilip, ardından memleketi Adana'nın Kozan ilçesine uğurlanacağı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şehidin ailesine başsağlığı dilerken şu ifadeleri kullandı:

- Bursa-Osmangazi ilçesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin Yaşar ağır yaralanmıştı.

- Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu.

- Çok üzgünüz...

- Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

- Şehidimizin makamı âli olsun.