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 Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan depremle ilgili ayrıntıları AFAD paylaştı.

Saat 10.20'de meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin Yalova ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Depremin derinliği 7.46 km olarak kaydedildi.