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Depremin derinliği 7.46 km olarak kaydedildi.

Saat 10.20'de meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin Yalova ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan depremle ilgili ayrıntıları AFAD paylaştı.

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