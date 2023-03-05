TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında Bursaspor sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlama düdüğü öncesi iki takım oyuncuları ısınmak için sahaya çıkarken, taraflar arasında bir anda gerginlik yaşanmaya başladı.

SAHA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Amedsporlu ve Bursasporlu oyuncular arasında arbede yaşanırken, sosyal medyada saha ve tribünlerin karıştığı görüntüler paylaşıldı. İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

37'NCİ SANİYEDE MAÇ TEKRAR DURDU!

Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından Bursaspor tribünleri sahaya yabancı madde atarken, Amedspor kalecisi Cantuğ Temel, kendisine gelen yabancı madde üzerine yere düştü ve oyun bir süre durdu.

BAŞINA İSABET ETTİ!

Karşılaşmada tribünlerden yabancı madde atılmaya devam ederken, çimin üzeri atılan maddelerle doldu. Dakikalar 7'yi gösterirken, kaleci Cantuğ başına isabet eden bir madde sonrası bir kez daha yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Kutluhan Bilgiç sağlık görevlilerini oyuna davet etti.