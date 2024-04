Çağdaş Müzik Derneği Başkanı, koro şefi Ersin Tünay’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, YILDIZLARIN ALTINDA adlı konser iki saat sürdü.

Fatih Erkoç TSM Korosu’nun şefi Bahadır Sevik ile TRT solistlerinden Zeyneb Altuntaş’ın da konuk olarak sahne aldıkları konser izleyicilerden tam not aldı. Toplamda yüz on korist, on saz sanatçısı ve iki koro şefinin sahne aldığı konser izleyicileri büyüledi.

19 Nisan Cuma akşamı YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser, hafızalarda çok güzel izler bıraktı. Aynı konserin tekrarı, yakın bir zamanda Bursa’da gerçekleştirilecek.

Ülkemizin en prestijli korolarından Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, Mayıs ayında Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde gerçekleştirilecek olan, 6. Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali’nde ülkemizi temsil edecek.