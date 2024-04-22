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22.04.2024 tarihinde, saat 10:45 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Ahmet UÇAR (E-26), yönetimindeki JT 218 plakalı araç ile Citröen Işıklarından Metehan Çember i istikametine doğru seyrettiği sırada Metehan çemberinin yaklaşık yüz gerisinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırıma çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin söz konusu kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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