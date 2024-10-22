Çağla Şıkel, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.

Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan Çağla Şıkel, büyük oğlunun ergenlik dönemlerinde bir anne olarak yaşadığı sinir krizi anısını anlattı.

Kapıyı kırdım ama bir şey değişmedi

"Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım"

Alamayacaksın Çağla

Şıkel, sözlerine "Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma demişlerdi, ondan beklediğin şey saygı ve değer. Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak" diye devam etti.