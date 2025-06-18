Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri, Polis Teşkilatı ve yerel belediye ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu yangının büyümesi önlendi.

Başbakanlık Müsteşarı ve Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yaptığı açıklamada, “Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Ancak olası risklere karşı tüm ekiplerimiz sabaha kadar bölgede teyakkuz halinde kalacak” dedi.

“RİSK GEÇENE KADAR SAHADAYIZ”

Cahitoğlu, “Yangının yeniden alevlenme ihtimaline karşı nöbetimiz sürüyor. Ekiplerimiz, sabaha kadar bölgede kalacak ve tüm gelişmeleri anbean takip edecek. Devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.