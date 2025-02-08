Polisin açıklaması şöyle:

07.02.2025 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da bir iş yerinin ofis bölümünde, şarja takılı vaziyette bulunan iş yeri çalışanı bir şahsa ait cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.K (E-27) tespit edilerek tutuklanmıştır. Yürütülen soruşturmada, bahse konu şahsın, söz konusu telefonu başka bir şahsa 1000 TL karşılığında satmak suretiyle de sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.