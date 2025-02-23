Polisin açıklaması şöyle:

31.07.2024 - 13.02.2025 tarihleri arasında, Alayköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde satış temsilcisi ve tahsilatçı olarak çalışmakta olan K.A.(E-35)’nın, şirket adına çeşitli iş yerlerine satmış olduğu alkollü içki bedellerinden tahsil etmiş olduğu toplam 428.302.48 TL nakit parayı şirket muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs Lefkoşa'da önceden işlemiş olduğu hırsızlık suçundan halen poliste tutuklu bulunmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.