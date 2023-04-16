Çamaşır makinesi açma kapama tartışmasında doktor ağabeyini öldürdü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde evlerinde anneleriyle birlikte yaşayan Baran A. ve Özgür A. kardeşler, "çamaşır makinesi açma, kapama" tartışması yüzünden kavga etmeye başladı.



Özel bir firmada veri analisti olarak çalıştığı öğrenilen Baran A, yine özel bir kuruluşta doktorluk yapan abisi Özgür A'yı bıçakla ağır şekilde yaraladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan Özgür A. hayatını kaybetti.



Zanlı Baran A. ise olay yerine gelen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, Özgür A'nın cesedi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.