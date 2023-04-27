Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ‘Neyse O’ programında Gizem Özgeç’in konuğu oldu.

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarına dikkat çeken Avcı, “Trafikte kaza ve ölüm haberleri maalesef ön plana çıkmaktadır. Ama radikal önlem dediğimiz ‘Biz buna artık dur diyeceğiz’ yönünde bir açıklama yok. Hastaneler, okullar düzenlenecek gibi açıklamalar var ama trafiği düzenleyeceğiz şeklinde bir cümle duymadım daha” diyerek yetkililere tepki gösterdi.

“TRAFİKTE ÖNCELİK GÜVENLİK”

Trafik kazalarının başlıca sebeplerinin alkol ve hız olduğuna işaret eden Avcı, “Trafik kazalarının sebebi olarak sürücülere odaklanıyoruz. Peki sürücü bu cesareti nerden aldı? Trafiğin sahipsiz kaldığını söylemek zorundayım. Trafikte bir muhatap yok” diye konuştu.

Yıllara göre ölümlü kaza oranlarına dikkat çeken Avcı, şu bilgileri aktardı: “2020 ‘de yılında 2, 2021 yılında 8, 2022’de 7 ölümle sonuçlanan alkollü kaza meydana geldi. Bu sene Nisan ayındayız ve 6 ölümlü alkollü kaza oldu. Biz bunu bile durdurmayı, caydırmayı başaramadık, başarmak için adım atmadık.”

Alkollü kazaların önlenebilmesi için önerilerde bulunduklarını kaydeden Avcı, alkollü araç sürücülerinin arabalarına el konulmasının öneriler arasında bulunduğunu belirtti. Bir diğer sorunun uyuşturucu olduğuna vurgu yapan Avcı, trafikte uyuşturucu denetimlerinin henüz yapılamadığını dile getirdi.

Bu yıl trafik haftasının temasının ‘Trafikte öncelik güvenliğimiz’ olduğunu söyleyen Avcı, yolların emniyetli olmadığını ifade etti.

“DÖRT AYDA 953 KİŞİ YARALANDI”

Nüfusa oranla Avrupa’nın 4 katına kadar ölümlü kaza meydana geldiğini belirten Avcı, “ Dört ayda 953 kişi kazalarda yaralandı. Araştırmalarda çevresini sevmeyen ve arabalarını sevmeyenlerin daha fazla kaza yaptığını ortaya koyuyor. Mesela şirket arabaları ve kiralık arabalarda daha fazla bu oran” dedi.

“BAŞKA BİR YANLIŞA İMZA ATTILAR”

Yabancı öğrencilerin araba kullanmalarına da dikkat çeken Avcı, şunları kaydetti: “Can güvenliği değil olay paraya dönmüş durumda. Şimdi yabancı öğrenciler ehliyetli geldiyse, ehliyetlerin sahte olup olmadığı kontrol edilmeli ama bakılmıyor. Bir başka yanlışa daha imza attılar. Ehliyetli insanları şoför okuluna gönderiyorlar, ders alıyorlar. Şoför okulu sorumlusu ise ehliyeti değiştirebilir diye imza veriyor. Bu yanlıştır çünkü ehliyeti veren makam müfettiştir.”

“BU VATANDAŞA TUZAKTIR”

Kamera cezalarının vatandaşa gitmediği ya da geç gitmesi nedeniyle eleştirilerde bulunan Avcı, “Şimdi kamera cezaları gelmiyor. Aradan aylar geçiyor ve varsa daha önce ihlal edilen kamera cezaları onlarda birlikte geliyor. Bu demek oluyor ki suç engellenmedi. Belki ilk ceza gelse sürücü ehliyeti alınmasın diye daha dikkatli olacak. Bu sistemi yapmak vatandaşa bir tuzaktır ayrıca. Kağıtla cezalar iletilmiyorsa, cep telefonlarına ya da kişilerin mail adreslerine cezalar gönderilmelidir.”

Maket trafik polisi uygulamasına da dikkat çeken Avcı, “Maket polis araçlarının yanında bir polis aracı durmalıdır ve zaman zaman radar tutmalıdır. Yer değiştirmesi de iyi olabilir. Sürekli aynı yerde durması caydırıcı olmaz” değerlendirmesini yaptı.

“SİGORTA ŞİRKETLERİ KAZALARI ÖNLEYECEK İLK MAKAM”

Sigorta şirketlerinin kazaların önlenmesinde önemli bir etkisi bulunduğunu fakat o konuda aktif bir tutum sergilemediğini belirten Avcı, “Yollar bozuk, kazalar oluyor peki mahkemede neden hükümlü bir dava yok? Sebebi sigorta şirketleri. Çünkü sigorta şirketi tazminatı ödüyor, vatandaşta şikayet etmiyor. Dünyanın her yerinde tazminatlar yüksek olduğu ve sigorta şirketi de batmamak için kalkar belediyeyi, karayollarını dava eder. Burada ışık yanmıyordu, çukur var der ve tazminat alabilir. Öyle bir dava KKTC’de yok çünkü ilgili bakanlık ve sigortalar ahbapça geçiniyorlar. Sigorta şirketleri kazaları önleyecek birinci makamdır aslında.Yolda sigortaya bağlıdır.Çünkü yolda ışığın yanmaması yaya ölümünü getirir ve tazminatı sigorta öder. Burada ölen kişi için ödenen tazminatı düşürdüler. Gerekçe primlerin yükselmesiydi” ifadelerini kullandı.