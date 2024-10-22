Komisyondan yapılan açıklamaya göre, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın, Şoför Okulları ile ilgili tüzüğü uyarınca düzenlenen sınav saat 14.00’de Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonunun yaptığı değerlendirme sonucunda, yazılı sınava katılmaya hak kazanan 23 adayın kimlik numaraları şöyle:

“173354, 369397, 122363, 804520, 220887, 273150, 134986, 229923, 913440, 250870, 394348, 229922, 219310, 294710, 173748, 259783, 397122, 210407, 192695, 269625, 211180, 326279, 221528”