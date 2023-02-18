Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 734 artçı deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, deprem felaketinin 12. gününde toplam can kaybının 39 bin 672'ye yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 108 bin 68 olarak açıklandı. Soylu, hasar tespit çalışmalarına ilişkin ise "Şimdiye kadar arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerinde, 82 bin bina yıkık, yıkılacak ve ağır hasarlı durumda." ifadelerini kullandı.

AFAD, depremden etkilenen illerden 216 bin 347 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası ekiplerden 29 bin 944 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 11 bin 488 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan toplam personel sayısı 253 bin 16'ya ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere, 12 bin 513 araç sevk edildi.

''7,3 METRELİK YER DEĞİŞTİRME OLDU''

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem nedeniyle 7,3 metreye kadar yer değiştirme olduğunu ve 400 kilometrelik bir yüzey yarığı oluştuğunu söyledi. HABERE GİT

''500 ATOM BOMBASINA DENK''

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, iki depremini de analiz ettiklerini belirterek, ''İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.'' dedi.

Tatar, iki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasına denk geldiğini açıkladı.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 283 bin 410 çadır, 54 bin 297 konteyner ve 3 milyon 264 bin 985 battaniye sevk edildi, 172 bin 225 çadırın kurulumu tamamlandı.

HATAY HAVALİMANI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde zarar gören Hatay'daki havalimanının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Gerek tahliye gerek ayni yardımlarda Hatay Havalimanı’nı bugünden itibaren kullanmaya başlamış durumdayız." dedi.

TÜM OPERATÖRLER GÖRÜŞMELERDEN ÜCRET ALMAYACAK

Oktay ayrıca, GSM operastörlerinin bir ay boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı bilgisini paylaştı. Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak." açıklamasında bulundu.