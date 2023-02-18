Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 734 artçı deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin son bilgileri AFAD Başkanı Yunus Sezer verdi. Sezer can kaybı sayısının 40 bin 642'ye yükseldiğini söyledi.