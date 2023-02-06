Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

İL İL SON DURUM

Son açıklananan rakamlara göre Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da toplam can kaybı sayısı 1014'e yükseldi. Yaralı sayısı 5 bin 385 olarak açıklandı.

YIKILAN BİNA SAYISI İSE 2 BİN 824

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları takip ediyor

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Depremin vurduğu 10 ilde eğitime de ara verildi. Okullar; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta tatil edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde 3 askerin de şehit olduğunu duyurdu. Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz." diye konuştu.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek dördüncü seviye alarm verildiğini söyledi.

"TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Deprem bölgesine gidecek araçlara da trafiğe çıkmamaları için çağrı yapıldı. Ayrıca, iletişimdeki yoğunluk nedeniyle deprim bölgesi dışında cep telefonlarının kullanılmaması istendi.

OPERATÖRLER KAPASİTE ARTIRDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle tüm GSM operatörlerinin kapasite artırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.