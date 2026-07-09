Çin’in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çin basını, fabrikada mahsur kalan işçiler olduğunu aktararak, ölü ve yaralıların olduğunu ifade etti.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak söndürme çalışmalarının sürdüğünü, olay yerine 183 personel ve 35 itfaiye aracı sevk edildiğini açıkladı. 28 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İlk belirlemelere göre, yangın fabrikanın zemin katında başladı. Yetkililer, binada depolanan ve ayakkabı üretiminde kullanılan malzemelerin son derece yanıcı olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğünü belirtti.