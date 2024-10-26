Çanakkale ‘nin 1-0 önde olduğu 74. dakikada gelişen pozisyonda Çanakkale hücum oyuncusu Vadili savunması tarafından ceza alanı dışında yere indirildi.

Çanakkale futbolcuları pozisyonda son adam düşüncesiyle kırmızı kart itirazı yaptı. Hakem Mustafa Torun ise pozisyonda savunma oyuncusunun son adam olmadığını belirterek sarı kartını çıkardı.

Bunun üzerine hakeme yönelik itirazlarına devam eden Çanakkale futbolcusu Hasan Çapakan Çaka sarı kart gördü. Bu karttan sonra itirazlarının dozunu arttıran Hasan Çağakan Çaka bu kez maçın hakemi Mustafa Torun tarafından çift sarıdan kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.

Gördüğü karttan sonra iyice kontrolden çıkan Hasan Çağakan Çaka çift ayakla hakem Mustafa Çukur’un yüzüne acımasız bir darbede bulundu. Hakem Mustafa Torun acılar içinde yerde kalırken maç da bu dakikada tatil edildi. Maçla ilgili kararı KTFF Yönetim Kurulu verecek.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi