2016 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden 9 yaşındaki Arda Karaman'ın ölümü, o dönemde doğal nedenlere bağlanarak kayıtlara geçmişti. Ancak, 9 yıl sonra üvey baba Hüseyin Çavdar, Arda'yı sesinden rahatsız olduğu için öldürdüğünü itiraf etti. Bu itiraf, olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

Anne ve üvey baba tutuklandı

Olayın ortaya çıkmasının ardından, Hüseyin Çavdar ve öz anne Fatma Çavdar, Isparta'da gözaltına alındı. Hüseyin Çavdar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan, Fatma Çavdar ise "suça yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Televizyon programında ortaya çıkan gerçek

Çavdar çifti, Isparta'da kaybolan başka bir kişiyi bulmak amacıyla bir televizyon programına katıldı. Program sırasında, Arda Karaman'ın öz babaannesi, torununun öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddia üzerine, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve gözaltı süreci

Soruşturma kapsamında, Çavdar çifti 20 Mayıs'ta Isparta'da gözaltına alındı. Hüseyin Çavdar, emniyetteki üçüncü gününde Arda'yı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çavdar, tutuklandı. Fatma Çavdar da ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamuoyunda tepki ve adalet arayışı

Olayın ortaya çıkmasının ardından, kamuoyunda büyük tepki oluştu. Çocuk hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları, benzer olayların önlenmesi için daha etkin önlemler alınması çağrısında bulundu.