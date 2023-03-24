Emekli zammı sonrası memura zam da gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılacağını duyurmuştu. Emeklilerle ilgili düzenleme haftaya Meclis'e geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, canlı yayında 'Memurlara ek zam gelecek mi, asgari ücrete ara zam gündemde mi?' sorusuna yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber'den Cansın Helvacı ve Faruk Erdem'e değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, hem emekli maaşlarına yapılan zammı anlatırken hem de memur zammı için Temmuz ayını işaret etti. Asgari ücrete de zam yapılacak mı?

2 BİN TL'LİK ZAM SONRASI MEMURUN GÖZÜ ORADA! EK ZAM GELECEK Mİ?

'Asgari ücret bilindiği gibi Aralık ayında belirleniyor ve bir yıl geçerli oluyor. Dünyada ve Türkiye'de olan enflasyon nedeniyle çalışanlarımızın alım gücünün artmasına yönelik müdahaleleri zamanında yaptık. Net asgari ücret 8.500 TL'ye çıktı. Memur ve emeklilerle ilgili düzenleme ise altı ayda bir yapılıyor.

En düşük emekli maaşını alan insanlarımızın, sosyal adalet anlayışı içerisinde daha yukarıya doğru çekilmesi durumudur. Seyyanen 2 bin TL ek ödeme düşünülmektedir. Bunu haftaya yasalaştıracağız.

AKBAŞOĞLU, 1 TEMMUZ'U İŞARET ETTİ! 'GÜNDEMİMİZDE...'

Önümüzde 3 ay sonra Temmuz ayı var. 1 Temmuz itibarıyla bütün emeklilerimizin durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili düzenleme gündemimizde. Asgari ücretle ilgili böyle bir ihtiyaç durumu söz konusu olursa Sayın Cumhurbaşkanımız gereğinin yapılacağını daha önce belirtmişti.

Temmuz ayında da kademelendirmeye yönelik olarak, bütün çalışanlarımızın lehine gerekli düzenlemeleri yapacağımızdan kamuoyu emin olsun. Alım gücünü öncülleyerek insanlarımızın daha iyi bir yaşam koşuluna ulaşması için mücadele veriyoruz.'