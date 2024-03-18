Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çalan son düdükle saha karıştı. Fenerbahçe, mücadeleden 3-2 galip ayrılırken maç sonunda bordo mavili taraftarlar sahaya girdi. Orta yuvarlakta galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli futbolculara saldırmak isteyen taraftarlara, güvenlik görevlileri müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada bazı futbolcuların da kendilerine saldıran taraftarlara karşılık verdiği görüldü.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi sahaya giren bir Trabzonsporlu taraftarı döner tekmeyle engellemeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Söz konusu olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz "Batshuayi ceza alacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Batuhan Karadeniz, şöyle konuştu;

"Ceza gelmeyecek! Batshuayi, döner tekmeyi kime atıyor? Sen taraftarsın, sahanın içinde ne işin var? Bir kesici sokmuş olsan ne olacak? Adamın can güvenliği mi var? Üzerine doğru geliyor. Tabi koyacak tekmeyi adam. Ne yapacak? Hoş geldin gel bana yumruk mu at diyecek?

"YAZIKLAR OLSUN YA!"

Yazıklar olsun ya. Memlekette konuştuğumuz olaylara bak. Yanlarındaki arkadaşlarından gaza geliyorlar bunlar. O atlıyor ya öbürü de atlıyor. Sürü psikolojisi bu.

"YÜRÜRKEN GÖRSELER FOTOĞRAF ÇEKTİRİRLER"

Bunlar memlekette Batshuayi'yi yürürken görseler fotoğraf çekilirler. Yazıklar olsun ya.

"TRABZONSPOR'U KÜME DÜŞÜRSÜNLER"

Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler! Ben Trabzonluyum, kendi memleketime yakıştıramıyorum böyle bir şeyi."