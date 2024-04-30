Mehmetçik Çayırova’da yapılan yarışta, ülkenin dört bir yanından ve Güney Kıbrıs’tan yarışçılar, boy gösterdi.
İşte sonuçlar:
Kadınlar Kategorisi
1. Sahil Solokay
600cc kategori
1. Uğur Özçalıcıoğlu
2. Ogün Özgökçen
1000cc m kategori:
1. Berat Halilsoy
2. Mustafa Yeltekin
3. Serhat Özen
1000 cc m1 kategorisi
1. Hasan Solakay
2. Hasan Onbaşı
3. Hüseyin Aksu
1000 cc m2 kategorisi ;
1. Giannos Papasavva
2. Halil Küçük
3. Georgros Konstantinov
1000 cc m2 pro kategorisi
1. Halil Küçük
2. Cemal Çelik
3. Giannos Papasavva