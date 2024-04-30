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İsmail Kartal: Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar

İsmail Kartal: Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar

Mehmetçik Çayırova’da yapılan yarışta, ülkenin dört bir yanından ve Güney Kıbrıs’tan yarışçılar, boy gösterdi. İşte sonuçlar: Kadınlar Kategorisi 1. Sahil Solokay

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