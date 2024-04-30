Mehmetçik Çayırova’da yapılan yarışta, ülkenin dört bir yanından ve Güney Kıbrıs’tan yarışçılar, boy gösterdi.
İşte sonuçlar: 
Kadınlar Kategorisi 
1. Sahil Solokay

600cc kategori 
1. Uğur Özçalıcıoğlu 
2. Ogün Özgökçen

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1000cc m kategori: 
1. Berat Halilsoy 
2. Mustafa Yeltekin 
3. Serhat Özen

1000 cc m1 kategorisi
1. Hasan Solakay
2. ⁠Hasan Onbaşı
3. ⁠Hüseyin Aksu

1000 cc m2 kategorisi ; 
1. Giannos Papasavva
2. ⁠Halil Küçük
3. ⁠Georgros Konstantinov

1000 cc m2 pro kategorisi
1. Halil Küçük
2. ⁠Cemal Çelik
3. ⁠Giannos Papasavva