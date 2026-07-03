Sosyal medyada faaliyet gösteren bazı Rum ve Yunan propaganda hesaplarının, 1974 Mutlu Barış Harekâtı'nı hedef alan paylaşımlarında kullandığı bir fotoğrafın gerçek bağlamının çarpıtıldığı ortaya çıktı.

Türk askerine yönelik suçlamaların yer aldığı paylaşımlarda kullanılan fotoğrafın, iddia edildiği gibi bir Rum kadını değil, 1964 yılında Rum saldırılarında eşini kaybeden Kıbrıs Türkü Nevcihan Oluşum'u gösterdiği uluslararası arşiv kayıtlarında yer alıyor.

Fotoğraf, dünyaca ünlü İngiliz savaş fotoğrafçısı Don McCullin tarafından 20 Mart 1964'te Gaziveren'de çekildi. World Press Photo arşivinde "1964 Yılın Fotoğrafı" olarak yer alan eserin açıklamasında, "Gaziveren, Kıbrıs. Bir Türk kadın, ölen eşinin yasını tutuyor" ifadeleri bulunuyor. Arşiv kayıtlarında, kadının eşinin Kıbrıs'taki toplumlar arası çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Nevcihan Oluşum'un 2018 yılında hayatını kaybettiği ve Gaziveren'de toprağa verildiği biliniyor. Yıllar içerisinde aynı fotoğrafın farklı sosyal medya hesapları ve çeşitli platformlarda gerçek bağlamından koparılarak Rum mağduriyetini temsil eden bir görsel gibi sunulduğu da çeşitli yayınlarda yer aldı.

Kıbrıs'ta 1963-1974 yılları arasında yaşanan toplumlar arası çatışmalarda Kıbrıs Türk toplumuna yönelik çok sayıda saldırı meydana geldi. Muratağa-Sandallar, Atlılar, Taşkent, Kumsal ve Ayvasıl'da yaşanan katliamlar, Kıbrıs Türk toplumunun hafızasında derin izler bırakan olaylar arasında yer alıyor.

Ağustos 1974'te Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan çok sayıda sivil öldürüldü. Kıbrıs Türk tarafı, bu olayları toplumun en ağır sivil kayıpları arasında değerlendiriyor.

Öte yandan, akademisyen Pierre Oberling'in "Bellapais'e Giden Yol" adlı eserinde de Kıbrıs'ta 1963-1974 döneminde yaşanan olaylara ilişkin çok sayıda tanıklık ve anlatıma yer veriliyor. Eserde, Kanlı Noel olayları, Kumsal baskını, Kıbrıs Türk sivillerine yönelik saldırılar ile kadınlara yönelik şiddet ve çeşitli hak ihlallerine ilişkin tanıklıklar aktarılıyor. Kitapta ayrıca Cemaliye Emirali, Zeki Halil ve diğer Kıbrıs Türk sivillerine yönelik saldırılar da tarihsel kayıtlar kapsamında ele alınıyor.

Güvenilir kaynaklara göre tarihî fotoğrafların gerçek bağlamından koparılarak farklı olayların kanıtı gibi sunulması, dezenformasyonun en yaygın yöntemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede Nevcihan Oluşum'un fotoğrafının da gerçek kimliği ve çekiliş hikâyesine rağmen farklı anlatılarla dolaşıma sokulduğu görülüyor. World Press Photo kayıtları ise fotoğrafın, Rum değil, eşini kaybeden Kıbrıs Türkü Nevcihan Oluşum'a ait olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor.

Dünya kamuoyuna tek taraflı bir mağduriyet hikâyesi sunmaya çalışan çevrelerin, Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı katliamları çoğu zaman görmezden gelmeyi tercih ettiği belirtilen açıklamada, bunun en acı örneklerinden birinin Muratağa-Sandallar katliamı olduğu kaydedildi.

Ağustos 1974'te kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşan sivillerin topluca öldürüldüğü, 16 günlük Selden bebekten 95 yaşındaki Hüseyin dedeye kadar masum insanların katledilerek toplu mezarlara gömüldüğü ve ailelerin yok edildiği belirtilen açıklamada, Kumsal, Ayvasıl, Taşkent, Atlılar ve daha birçok köyde yaşanan katliamların da Kıbrıs Türk halkının hafızasında silinmeyen acılar olarak yerini koruduğu ifade edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı açıklamasında, bir Kıbrıs Türkü'nün acısını istismar ederek Rum mağduriyetinin simgesi gibi sunmanın tarihî gerçekleri ters yüz etmeye yönelik bilinçli bir algı operasyonu olduğu belirtilirken, Rum katliamlarının birçok yabancı gözlemci ve araştırmacı tarafından da kayıt altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Pierre Oberling'in "Bellapais'e Giden Yol" isimli kitabında Rum kontrol noktasında bir Kıbrıslı Türk kadın olan Cemaliye Emirali'nin ve Zeki Halil'in aranması bahanesiyle durdurulup otomatik silahlarla tarandığının, Kanlı Noel'in nasıl başladığının, Kumsal baskınında bir anne ile üç çocuğunun banyoda öldürülmesinin, yaşlı bir kadının hedef alınarak öldürülmesinin ve Kıbrıslı Türk kadınların toplu tecavüze uğramalarının açıkça anlatıldığı ifade edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, açıklamasının sonunda, yaşananların ne kadar çarpıtılmaya çalışılsa da tarihî gerçeklerin değiştirilemeyeceğini ve gizlenemeyeceğini belirterek, Rum gibi lanse edilmeye çalışılan Nevcihan Oluşum'un fotoğrafının Rum propagandasının değil, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zulmün, yasın ve direncin tarihî belgesi olduğunu vurguladı.