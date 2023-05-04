Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Tekin, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı B.M.G'nin ağır yaralanma ile sonuçlanan trafık kazasından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı B.M.G'nin, 03.05.2023 tarihinde saat 09:15 raddelerinde ST 549 plakalı Isuzu marka kamyon araç Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Bahçeşehir üniversitesi önlerine geldiğinde içerisinde kırmızı beyaz yol bisikleti ile seyreden Cihangir'de aynı yönde banket içerisinde Göksu Özcezarlı'nın başında takılı olan miğferine aracının sol dikiz aynası ile çarpması sonucu yolun sol kısmına

düşüp yaralanarak omurga kemiğinde çatlak ve köprücük kemiğinde kırık olduğu tespit edilip ağır yaralanma ile sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan Göksu Özcezarlı’nın, olay yerine çağrılan ambulans ile LDH'ne kaldırılarak Ortopedi Servisinde müşahade altına alındığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının, derdest emri gereği tutuklandığını, gönüllü bir ifade vererek ve kendisine okunan dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

