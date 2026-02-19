Cumhuriyetçi Türk Partisinden verilen bilgiye göre, Sıla Usar İncirli, Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu. İncirli, “yolsuzluk ve kara para ile mücadelenin” CTP için esas olduğunu ifade ederek, “CTP iktidara geldikten sonra hiçbir şekilde siyasilerin ve nüfus sahibi insanların bu işlere bulaşmaması ve bulaşanların da çok keskin bir şekilde cezalandırılması için gerekli takibin yapılmasına dair sözümüz var ve bu sözü tutabilmek için hazırlıklarımızı şimdiden yapıyoruz” dedi.

CTP Genel Başkanı İncirli, Meclis’te yaşanan “Fiber Optik” tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CTP’nin Fiber Optik Protokolü’ne karşı olduğunu vurgulayan İncirli, hükümetin dayatmacı bir tutum sergilediğini savundu.

Söz konusu protokolde, çok sayıda sakıncalı madde bulunduğunu belirten ve hükümeti eleştiren İncirli, hükümetin, protokoldeki mahsurlu kısımlar için ek protokol sözü verdiğini, ancak yapmadıklarını söyledi.

Ülkenin stratejik kurumlarını gözden çıkardığını savunduğu kişilere prim verilmemesi için halka çağrıda bulunan İncirli, CTP’nin erken seçim talebinde ısrarcı olduğunu çünkü bunun aynı zamanda halkın da talebi olduğunu savundu.

Sıla Usar İncirli, “Eğer bir hukuk devletinden, demokratik bir rejimden bahsediyorsak ve bir hükümet bu kadar yolsuzluk içine bulaştıysa çoktan istifa etmesi gerekirdi. Bu yüzden bir önce erken seçime gidilmeli” dedi.

İncirli, “yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ve sahte diploma iddialarına” da işaret ederek, ortadaki iddiaların hafife alınamayacak kadar önemli olduğunu belirtti ve yozlaşmanın devletin en tepesine kadar çıktığını söyledi.

Özellikle Başbakan Ünal Üstel ile ilgili iddialara dikkat çeken İncirli, Üstel’i eleştirdi.

Sıla Usar İncirli, CTP’nin yolsuzluklara karşı duruşunun net olduğunu ifade ederek, ilgili dosyaların takipçisi olduklarını ve CTP iktidarında memleketin kaynaklarını zarara uğratanlara hesap soracaklarını söyledi. İncirli hiçbir konunun üstünün kapalı kalmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Seçim çağrılarına rağmen hükümetin ortaya bir takvim koymamasına da tepki gösteren İncirli, Başbakan Ünal Üstel’in Anayasa Referandumunu erken seçimden kaçmak için bir kalkan olarak kullandığını ve konuyu siyasileştirdiğini ileri sürdü.

CTP’nin bu konuda temiz bir sicili olduğunu anımsatan İncirli, mevcut siyasi atmosferin gerginliğinden dolayı yapılması planlanan referandumun istenen sonuçlara ulaşamayacağı yönündeki endişelerini dile getirdi.

Karma oyun kaldırılması ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Sıla Usar İncirli, CTP’nin ilkesel olarak karma oya karşı olduğunu söyledi. “Karma oyun siyaseti kirlettiği herkes tarafından bilinen bir şey. Bizim arzumuz halkın, bir partinin ideolojisine ve hükümet programına göre karar verip mühür vurması” şeklinde konuşan İncirli, Ulusal Birlik Partisi’nin karma oyun kaldırılmasında bu hedefi taşımadığı savundu.

İncirli, “UBP’nin tek terdi ben ne yaparım ve parti içi muhalefetimi hizaya sokarım. Hatta Ünal Bey'in tek düşüncesi ben ne yaparım ve tekrar seçilirim” diyerek, Üstel’in karma oyun kaldırılmasını kullandığını ileri sürdü ve CTP’nin onların çıkarlarına hizmet edecek bir şeye alet olmayacağını vurguladı.

İncirli, ayrıca CTP’nin halk ile güçlü bir bağı olduğunu ve halkın refahı için çalıştığını ifade ederek mevcut hükümetin halkın taleplerini görmezden ve duymazdan geldiğini iddia etti. Halkın zararına çalışan bir anlayışın kabul edilemez olduğunu söyleyen Sıla Usar, “CTP sürekli halk ile beraber, halkın nabzını sürekli tutuyoruz ve halkın beklentisine göre siyaset yapıyoruz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yolsuzluk iddialarıyla ilgili önce Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek bilgi aldığını hatırlatan İncirli, ikinci adımın da savcılık ile görüşmek ve son durumla ilgili bilgi almak olduğunu söyledi. İncirli, Merkez Bankası Başkanı ile yapılan görüşmenin de yolsuzluk ve kara ile ilgili olduğunu belirterek, “Merkez Bankası Başkanına olan ziyaretimizin en önemli sebebi Suç Gelirlerinin Aklanması Yasası’yla ilgili işlerin nasıl yürüdüğüyle ilgili bilgi almaktı” şeklinde konuştu.

Ülkede suç gelirlerinden zengin olanlar bulunduğunu kaydeden İncirli, suç gelirlerinin siyasilere ve nüfus sahibi insanları sarmalamış durumda olduğunu iddia etti. İncirli, Suç Gelirleri Yasası’nın kapasitesinin artırılması ve geliştirilmesi için neler yapılabileceği noktası bizim için çok önemli” dedi.

Kambiyo Dairesi’nin işlevinin öneminden bahseden İncirli, şüpheli işlem bildirimlerinin ve Suç Gelirlerinin Aklanması Yasası’nın yolsuzlukla mücadelede önemli bir enstrüman olduğunu vurguladı.

İncirli, “CTP iktidara geldikten sonra hiçbir şekilde siyasilerin ve nüfus sahibi insanların bu işlere bulaşmaması ve bulaşanların da çok keskin bir şekilde cezalandırılması için gerekli takibin yapılmasına dair sözümüz var ve bu sözü tutabilmek için hazırlıklarımızı şimdiden yapıyoruz” dedi.

Sıla Usar İncirli, uzlaşı kültürünün öneminden de bahsederek, CTP’nin tam bir uzlaşı kültürüyle hareket ettiğinin altını çizdi.

İncirli, “CTP uzlaşı kültürüne bağlı bir partidir ama şu anda bu anlayıştan tamamen uzak bir yönetimle karşı karşıyayız. UBP-DP-YDP hükümeti uzlaşı kültürünün ne olduğunu bilmeyen kendi çıkarları doğrultusunda inat ve ısrarla hareket eden bir tutum sergiliyor” şeklinde konuştu.

CTP’nin iktidara geldiği zaman diğer siyasal partilerle uzlaşı kültürünü sürdüreceğini de sözlerine ekleyen İncirli, esas olanın toplum içindeki uzlaşı olduğunu ifade etti ve “Biz, toplumu bölmeden, ötekileştirmeden, ayırmadan bütünleştirerek, kucaklayarak siyaset yapacağız ve o şekilde hizmet vereceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.