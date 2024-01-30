Polisin açıklaması şöyle:

İhtiyat Sandığı’na danışman alınması… Barçın sordu, Gardiyanoğlu yanıtladı! İhtiyat Sandığı’na danışman alınması… Barçın sordu, Gardiyanoğlu yanıtladı!

30.01.2024 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Çatalköy’de sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.