Polisin açıklaması şöyle:
30.01.2024 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Çatalköy’de sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
Polisin açıklaması şöyle:
30.01.2024 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Çatalköy’de sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
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