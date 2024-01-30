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30.01.2024 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Çatalköy ’de sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Polis in açıklaması şöyle:

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